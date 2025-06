New York, progressista musulmano Mamdani vince primarie dem

L'establishment democratico nazionale sotto shock, il socialista Zoran Mamdani ha vinto le primarie del Partito Democratico per la carica di sindaco di New York. La città volta le spalle al favorito, l'ex governatore Andrew Cuomo, segnando una rottura generazionale ideologica. Il progressista millenial, figlio di Mira Nair e regista di Monsoon Wedding, e abilissimo a sfruttare i canali social, potrebbe diventare il primo sindaco musulmano della città. Considerando che New York non vota repubblicano dai tempi di Bloomberg. Una vittoria di Mandani è possibile. Il trentatreenne vince parlando a persone comuni di problemi comuni, come l'accessibilità economica e l'aumento del costo della vita e il popolo lo premia. L'entusiasmo suscitato dal signor Mandani in una fetta di newyorchesi in cerca di una nuova leadership, riporta alla mente le campagne ribelli del senatore Bernie Sanders, nella corsa presidenziale del 2016 e della deputata Alexandria Ocasio- Cortez nelle primarie della Camera dei rappresentanti del 2018. Il trentatreenne parla ai giovani elettori come nessun altro, una parte della popolazione che farebbe molto comodo ai democratici in vista delle prossime elezioni politiche del 2026 e del 2028, ma le sue idee sono probabilmente troppo radicali per poter risultare vincenti al di fuori dei confini della progressista New York. I risultati delle primarie hanno sollevato interrogativi su come avrebbero reagito i democratici al livello nazionale. La vittoria del candidato democratico che definisce le azioni di Israele a Gaza un genocidio chiede nuove tasse sulle imprese, provocando non poche polemiche, potrebbe mettere in discussione i punti fermi del partito e innervosire i leader democratici nazionali, che con l'aiuto dei donatori del Presidente americano Trump hanno già cercato di bloccarne la corsa, stanziando 25 milioni di dollari in un comitato di raccolta fondi pro Cuomo. .