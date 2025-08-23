New York, pullman turistico sbanda e si ribalta: 5 morti

00:01:19 min
|
1 ora fa

Incidente mortale nello Stato di New York: un pullman turistico che viaggiava con a bordo oltre 50 persone si è ribaltato vicino a Pembroke. Stava rientrando da una gita alle cascate del Niagara e a bordo c'erano turisti di varie nazionalità, prevalentemente di origine indiana, cinese e filippina. 5 persone sono morte, decine i feriti. L'autista, che è sopravvissuto, avrebbe perso il controllo del mezzo sull'Interstate 90, una lunga autostrada che attraversa lo Stato di New York da Est a Ovest. Da chiarire le cause dello schianto. Pensiamo che l'autista del pullman si sia distratto e abbia effettuato una manovra azzardata, ha detto la polizia, confermando anche il coinvolgimento di un'autoarticolato nell'incidente. Da quanto è stato finora accertato, il pullman dopo aver colpito lo spartitraffico è uscito fuori strada, si è ribaltato ed è finito in un fossato sul lato destro della carreggiata. Dalle indagini risulta che la maggior parte dei passeggeri non indossava le cinture di sicurezza. Alcuni di loro sono stati sbalzati all'esterno del pullman, ferendosi con i vetri dei finestrini in frantumi dopo lo schianto. In un primo momento alcuni media statunitensi avevano parlato anche di un neonato tra i passeggeri deceduti ma successivamente è stato chiarito che sul mezzo c'erano soltanto adulti. .

Ucraina, National Flag Day. Zelensky: no cessione territoriUcraina, National Flag Day. Zelensky: no cessione territori
mondo
Ucraina Flag Day, Zelensky: no concessioni alla Russia
00:01:00 min
| 16 minuti fa
pubblicità
Striscia di Gaza, raid israeliani su Gaza e Deir Al BalahStriscia di Gaza, raid israeliani su Gaza e Deir Al Balah
mondo
Striscia di Gaza, raid israeliani su Gaza e Deir Al Balah
00:01:00 min
| 22 minuti fa
Guerra Medioriente, uccisi 4 bambini in raid IDF a Khan YounisGuerra Medioriente, uccisi 4 bambini in raid IDF a Khan Younis
mondo
Guerra Medioriente, uccisi 4 bambini in raid IDF a Khan Younis
00:02:05 min
| 44 minuti fa
New York, autobus turistico si ribalta: morti e feritiNew York, autobus turistico si ribalta: morti e feriti
mondo
New York, autobus turistico si ribalta: morti e feriti
00:01:00 min
| 1 ora fa
Usa, in New Jersey strade allagate per l’uragano ErinUsa, in New Jersey strade allagate per l’uragano Erin
mondo
Usa, in New Jersey strade allagate per l’uragano Erin
00:01:00 min
| 1 ora fa
Hawaii, nuova eruzione del vulcano KilaueaHawaii, nuova eruzione del vulcano Kilauea
mondo
Hawaii, nuova eruzione del vulcano Kilauea
00:01:00 min
| 1 ora fa
Guerra in Ucraina, Trump prova a sfilarsi da trattative. Il Cremlino: "No incontro senza agenda chiara"Guerra in Ucraina, Trump prova a sfilarsi da trattative. Il Cremlino: "No incontro senza agenda chiara"
mondo
Ucraina, Cremlino: "No incontro senza agenda chiara"
00:01:51 min
| 14 ore fa
ERROR! SRV MEDIORIENTE sera/mattinaERROR! SRV MEDIORIENTE sera/mattina
mondo
Onu: "A Gaza è carestia". Raid su scuola con sfollati
00:01:56 min
| 15 ore fa
Ucraina, Rutte a Kiev, Ue stanzia 4 miliardiUcraina, Rutte a Kiev, Ue stanzia 4 miliardi
mondo
Ucraina, Rutte a Kiev, Ue stanzia 4 miliardi
00:01:44 min
| 16 ore fa
Un report sostenuto dalle Nazioni Unite conferma e denuncia la grave carestia nella StrisciaUn report sostenuto dalle Nazioni Unite conferma e denuncia la grave carestia nella Striscia
mondo
Un report Nazioni Unite denuncia grave carestia a Gaza
00:02:36 min
| 17 ore fa
Colombia, arrestati i due sospetti per l’attacco con autobombaColombia, arrestati i due sospetti per l’attacco con autobomba
mondo
Colombia, attacco con auto bomba a Cali: sei morti
00:01:00 min
| 17 ore fa
Trump: riunire Putin e Zelensky come mescolare olio e acetoTrump: riunire Putin e Zelensky come mescolare olio e aceto
mondo
Trump: riunire Putin e Zelensky come mescolare olio e aceto
00:00:23 min
| 17 ore fa
Ucraina, National Flag Day. Zelensky: no cessione territoriUcraina, National Flag Day. Zelensky: no cessione territori
mondo
Ucraina Flag Day, Zelensky: no concessioni alla Russia
00:01:00 min
| 16 minuti fa
Striscia di Gaza, raid israeliani su Gaza e Deir Al BalahStriscia di Gaza, raid israeliani su Gaza e Deir Al Balah
mondo
Striscia di Gaza, raid israeliani su Gaza e Deir Al Balah
00:01:00 min
| 22 minuti fa
Guerra Medioriente, uccisi 4 bambini in raid IDF a Khan YounisGuerra Medioriente, uccisi 4 bambini in raid IDF a Khan Younis
mondo
Guerra Medioriente, uccisi 4 bambini in raid IDF a Khan Younis
00:02:05 min
| 44 minuti fa
New York, autobus turistico si ribalta: morti e feritiNew York, autobus turistico si ribalta: morti e feriti
mondo
New York, autobus turistico si ribalta: morti e feriti
00:01:00 min
| 1 ora fa
Usa, in New Jersey strade allagate per l’uragano ErinUsa, in New Jersey strade allagate per l’uragano Erin
mondo
Usa, in New Jersey strade allagate per l’uragano Erin
00:01:00 min
| 1 ora fa
Hawaii, nuova eruzione del vulcano KilaueaHawaii, nuova eruzione del vulcano Kilauea
mondo
Hawaii, nuova eruzione del vulcano Kilauea
00:01:00 min
| 1 ora fa
Guerra in Ucraina, Trump prova a sfilarsi da trattative. Il Cremlino: "No incontro senza agenda chiara"Guerra in Ucraina, Trump prova a sfilarsi da trattative. Il Cremlino: "No incontro senza agenda chiara"
mondo
Ucraina, Cremlino: "No incontro senza agenda chiara"
00:01:51 min
| 14 ore fa
ERROR! SRV MEDIORIENTE sera/mattinaERROR! SRV MEDIORIENTE sera/mattina
mondo
Onu: "A Gaza è carestia". Raid su scuola con sfollati
00:01:56 min
| 15 ore fa
Ucraina, Rutte a Kiev, Ue stanzia 4 miliardiUcraina, Rutte a Kiev, Ue stanzia 4 miliardi
mondo
Ucraina, Rutte a Kiev, Ue stanzia 4 miliardi
00:01:44 min
| 16 ore fa
Un report sostenuto dalle Nazioni Unite conferma e denuncia la grave carestia nella StrisciaUn report sostenuto dalle Nazioni Unite conferma e denuncia la grave carestia nella Striscia
mondo
Un report Nazioni Unite denuncia grave carestia a Gaza
00:02:36 min
| 17 ore fa
Colombia, arrestati i due sospetti per l’attacco con autobombaColombia, arrestati i due sospetti per l’attacco con autobomba
mondo
Colombia, attacco con auto bomba a Cali: sei morti
00:01:00 min
| 17 ore fa
Trump: riunire Putin e Zelensky come mescolare olio e acetoTrump: riunire Putin e Zelensky come mescolare olio e aceto
mondo
Trump: riunire Putin e Zelensky come mescolare olio e aceto
00:00:23 min
| 17 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità