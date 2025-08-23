New York, pullman turistico sbanda e si ribalta: 5 morti

Incidente mortale nello Stato di New York: un pullman turistico che viaggiava con a bordo oltre 50 persone si è ribaltato vicino a Pembroke. Stava rientrando da una gita alle cascate del Niagara e a bordo c'erano turisti di varie nazionalità, prevalentemente di origine indiana, cinese e filippina. 5 persone sono morte, decine i feriti. L'autista, che è sopravvissuto, avrebbe perso il controllo del mezzo sull'Interstate 90, una lunga autostrada che attraversa lo Stato di New York da Est a Ovest. Da chiarire le cause dello schianto. Pensiamo che l'autista del pullman si sia distratto e abbia effettuato una manovra azzardata, ha detto la polizia, confermando anche il coinvolgimento di un'autoarticolato nell'incidente. Da quanto è stato finora accertato, il pullman dopo aver colpito lo spartitraffico è uscito fuori strada, si è ribaltato ed è finito in un fossato sul lato destro della carreggiata. Dalle indagini risulta che la maggior parte dei passeggeri non indossava le cinture di sicurezza. Alcuni di loro sono stati sbalzati all'esterno del pullman, ferendosi con i vetri dei finestrini in frantumi dopo lo schianto. In un primo momento alcuni media statunitensi avevano parlato anche di un neonato tra i passeggeri deceduti ma successivamente è stato chiarito che sul mezzo c'erano soltanto adulti. .