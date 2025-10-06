Nobel Medicina, vincono Brunkow, Ramsdell e Sakaguchi

Il premio Nobel di quest'anno per la fisiologia e la medicina, riguarda il modo in cui manteniamo sotto controllo il nostro sistema immunitario, così da essere in grado di combattere qualunque tipo di microbi e difenderci anche dalle malattie infettive. Alcune Tisseel autoreattive sfuggivano da questo sistema di test e quindi diventavano potenzialmente dannose. E quest'anno il premio Nobel per la fisiologia e la medicina riguarda proprio il modo in cui queste Tisseel potenzialmente dannose vengono effettivamente identificate e e rigettate tutta la ricerca è iniziata dall'interessante ricerca in cui, di fatto un topo di tre giorni, aveva delle reazioni che causavano malattie autoimmuni. Tuttavia, se le Tisseel venivano, se venivano iniettate delle Tisseel da dei topi, sani, questo eventuale sistema immunitario o super reattivo veniva evietato. .