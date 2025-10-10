Chiudi Menu
Nobel Pace, Human Rights Watch: "È prevedibile che Maduro sia contrariato"
mondo
Francia, Macron nomina di nuovo Lecornu primo ministro
00:01:23 min
| 21 minuti fa
mondo
Sky TG24 Mondo, la venezuelana Maria Machado è il "Nobel americano"
00:37:17 min
| 1 ora fa
mondo
Tregua Gaza, entrato in vigore il cessate il fuoco
00:02:33 min
| 1 ora fa
mondo
Chi controllerà la Striscia di Gaza dopo la tregua
00:02:25 min
| 4 ore fa
mondo
Cri: operazioni rilascio ostaggi e detenuti più complesse del passato
00:02:30 min
| 4 ore fa
mondo
Gaza, le immagini prima e dopo la guerra con Israele
00:01:00 min
| 6 ore fa
mondo
Melania Trump: "Putin ha risposto alla mia lettera"
00:00:33 min
| 6 ore fa
mondo
Iran, migliaia in piazza per la Palestina dopo la tregua
00:01:00 min
| 6 ore fa
mondo
Tregua a Gaza, speciale Sky Tg24 il 13 ottobre dalle 7
00:00:32 min
| 6 ore fa
mondo
Gaza, le immagini prima e dopo la guerra con Israele
00:00:48 min
| 6 ore fa
mondo
Timeline, l'Italia è disponibile a mandare truppe a Gaza per mantenere il cessate il fuoco
00:24:17 min
| 5 ore fa
mondo
Ucraina, Putin: Trump sta facendo molto per la pace
00:02:00 min
| 6 ore fa
