Norquist (repubblicano): dazi di Trump dannosi e dispendiosi

"Il crollo della Borsa invece è dovuto assolutamente ai dazi. Il Presidente crede di poter negoziare con altri Paesi, partendo da dazi molto alti, fino ad arrivare al commercio libero equo, e che ci sarà un costo da pagare all'inizio, dice lui, perché ovviamente mettendo dei dazi su qualunque genere di bene e servizio, la gente verrà impoverita. Questo è quello che succede solo come minaccia per fare in modo che gli altri Paesi abbiano liberi accordi di libero commercio con gli Stati Uniti. Spero che questo funzioni e che lui abbia ragione, ma il crollo della Borsa è dovuto assolutamente ai dazi". .