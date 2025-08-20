Norveglia, 32 capi di accusa per il figlio della principessa

È un momento difficile per la monarchia norvegese, ma l'agenda della famiglia reale non subirà altri intoppi. Parola del principe ereditario Haakon che ha assicurato come continueranno a essere svolti tutti i doveri ufficiali, mentre Marius Borg Høiby, il figlio di sua moglie, la principessa ereditaria Mette Marit, sarà processato con 32 capi di accusa a suo carico, tra cui lo stupro di quattro donne, violenza domestica e aggressione. Il ventottenne che nega le accuse più gravi di stupro e violenza domestica, secondo quanto riportato dal suo avvocato, si dichiarerà invece colpevole di alcune accuse minori nel processo davanti ai giudici norvegesi, che potrebbe iniziare a gennaio 2026, rischia fino a 10 anni di carcere. L'indagine risale a un anno fa, quando la polizia, dopo aver esaminato centinaia di documenti, aveva indicato il ragazzo come sospettato di aggressione fisica ai danni di una donna, e lo aveva arrestato ad agosto 2024, con l'accusa di aggressione alla compagna. Il giovane avrebbe ammesso poi di aver causato danni fisici alla donna mentre era sotto l'effetto di cocaina e alcol, riconoscendo di aver sofferto di disturbi mentali e problemi di dipendenza da sostanze stupefacenti. Privo di alcun titolo reale, il figlio della principessa Mette Marit, non ha mai avuto un ruolo nella linea di successione. Nonostante questo, le sue vicende giuridiche stanno agitando l'opinione pubblica norvegese e la vita della famiglia reale. .