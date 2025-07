Notte di attacchi russi su Ucraina, oltre 300 droni lanciati

Imponente attacco russo sul territorio ucraino, sono oltre 300 i droni lanciati dalle truppe dell'esercito di Putin sul Paese. Le truppe moscovite hanno effettuato attacchi contro posizioni e infrastrutture militari delle forze armate ucraine nella regione di Sumi. Anche la capitale Kiev finisce nel mirino dell'aviazione russa, otto i residenti feriti dal fuoco di Mosca, tra cui un bambino di tre anni. Allarme aereo su gran parte del territorio, esplosioni e danneggiamenti a Karkiv. Gli ucraini rispondono colpendo le ferrovie russe, riuscendo ad interrompere la fornitura di energia ferroviaria nella regione di Volgograd. Per ragioni di sicurezza la Russia ridimensiona i festeggiamenti in nonostante le pressioni internazionali. Il Segretario di Stato americano Marco Rubio si fa portavoce della frustrazione del Presidente americano. "Trump sta perdendo la pazienza, dice, la parte russa deve fare qualcosa per porre fine alla guerra". La Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, in una dichiarazione stampa al termine dell'incontro con il Presidente, ribadisce il sostegno europeo a Kiev. E dice di voler sostituire l'energia russa con quella americana. Poi si rivolge a Volodimir Zelensky chiedendo di sostenere gli organismi anticorruzione indipendenti, dopo aver scatenato una bufera con il via libera alla legge che spoglia le due principali autorità anticorruzione della loro indipendenza, il Presidente ucraino è tornato sui suoi passi. Su questo la Russia ha chiesto una riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sull'Ucraina per il 31/07. Il Presidente francese Emmanuel Macron, dopo una telefonata con Zelensky ha promesso di aumentare la pressione su Mosca per costringerla ad accettare un cessate il fuoco che apra la strada a colloqui che portino a una pace solida e duratura con il pieno coinvolgimento europeo. Anche la popolazione russa è stanca della guerra stretta tra le sanzioni e le poche opzioni a disposizione per lasciare il Paese. Per questo e come segno di ulteriore rafforzamento della propria alleanza, il Presidente Putin ha dato il via libera ai voli commerciali tra Mosca e la Capitale nordcoreana. Mancini, Sky TG 24. .