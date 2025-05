Nucleare Iran, attesa per sesto round negoziati

Per ora, di certo si può dire che ci sarà un altro incontro, dove, come e in che formula è da definire. Per il resto non ci sono certezze anche perché da entrambe le parti, sia Washington che Teheran, giungono messaggi contraddittori. Messaggi che vanno a complicare una comunicazione già di per sé non semplice, visto che finora i 2, nonostante le assicurazioni di Donald Trump, si sono sempre parlati, se così si può dire, tramite intermediari dell'Oman ma sempre the Donald si è detto fiducioso, segnalando reali progressi nell'ultimo confronto venerdì scorso a Roma e preannunciando che nei prossimi due giorni potrebbero esserci buone notizie sul fronte. Certo la reazione di Teheran è abbastanza fredda in un gioco delle parti che sembra essere diventato il leitmotiv di queste trattative con gli americani che giocano il ruolo degli ottimisti e gli iraniani di guastafeste. E infatti alle parole di apertura USA è seguito un 1-2 raggelante. Da parte di Teheran, ha chiarito il Ministero degli Esteri, c'è un secco no alla sospensione dell'arricchimento dell'uranio. Ha chiarito anzi che si tratta di una linea rossa invalicabile. Dopodiché il presidente M. Pezeshkian ha commentato caustico, l'Iran sopravvivrebbe anche se non ci fossero colloqui con gli Stati Uniti e se venissero applicate ulteriori sanzioni. Da vedere se si tratta di bluff da entrambe le parti perché da parte degli Usa è utile mostrarsi fiduciosi nel tentativo di mettere all'angolo gli iraniani, dando anche per acquisite alcune conquiste ancora da negoziare, mentre agli iraniani è utile fare sfoggio di realismo, evidenziando le criticità, non fosse altro perché anche gli altri tavoli aperti dagli americani dall'Ucraina a Gaza, non sembrano dare indicazioni confortanti. Sul tavolo resta la questione principale del 3,67%, cioè il limite all'arricchimento dell'uranio. Il negoziatore Steve Witkoff aveva prima fatto riferimento a questo numero, del resto già concordato con l'Iran nel 2015, dopodiché ha presentato la richiesta che questa procedura avvenga all'estero. Tra smentite conferme, disdette, minacce e rassicurazioni, però in qualche modo il dialogo prosegue, in qualche modo appunto, ed è forse l'unica vera notizia. .