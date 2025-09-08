Nuova Zelanda, latitante ucciso da polizia: rapì i figli

59 minuti fa

È stato ucciso Tom Phillips, l'uomo che è rimasto nascosto per quasi quattro anni con i suoi tre figli nella foresta di Waikato, in Nuova Zelanda. Ha avuto uno scontro a fuoco con la polizia dopo aver commesso un furto in un negozio di prodotti agricoli a Popio e dopo aver fatto perdere le sue tracce, nel momento stesso in cui aveva perso la custodia legale dei figli. Un'operazione che ha impiegato più uomini per arrestare la corsa del latitante, con dei chiodi sulla strada sono riusciti a fermarlo e in quei momenti l'uomo ha reagito sparando con un fucile contro gli agenti e ha colpito un poliziotto alla testa. Un secondo agente ha quindi sparato a Philips, che è morto sul colpo, presente durante la sparatoria uno dei tre figli. Gli altri minori sono stati ritrovati nel corso della giornata, in un campeggio nella fitta vegetazione e in buone condizioni di salute. Grazie alla testimonianza del fratello preso in custodia. .

Martedì nuovi colloqui in Egitto tra Aiea e Teheran su nucleare iraniano
mondo
Martedì nuovi colloqui in Egitto tra Aiea e Teheran su nucleare iraniano
00:01:49 min
1 ora fa
Timeline, il voto di fiducia al governo Bayrou
mondo
Timeline, il voto di fiducia al governo Bayrou
00:32:09 min
59 minuti fa
Timeline, il voto di fiducia al governo Bayrou e i video rubati online
mondo
Timeline, il voto di fiducia al governo Bayrou e i video rubati online
00:18:42 min
2 ore fa
ERROR! FLUT0869009ERROR! FLUT0869009
mondo
Nepal, proteste per la chiusura dei social: morti e feriti
00:01:00 min
2 ore fa
Francia, perché si parla di una crisi di tipo "italiano"
mondo
Francia, perché si parla di una crisi di tipo "italiano"
00:02:10 min
3 ore fa
ERROR! FLUT0869007ERROR! FLUT0869007
mondo
Australia, ergastolo per donna che ha avvelenato ex suoceri
00:01:00 min
4 ore fa
ERROR! FLUT0869010ERROR! FLUT0869010
mondo
Attentato a Gerusalemme, almeno 6 morti: aggressori uccisi
00:01:00 min
4 ore fa
ERROR! FLUT0869008ERROR! FLUT0869008
mondo
Albania, scoperta camera funeraria dell'Impero Romano
00:01:00 min
5 ore fa
Messico, corso di autodifesa per donne a Città del Messico
mondo
Messico, corso di autodifesa per donne a Città del Messico
00:01:00 min
6 ore fa
ERROR! FLUT0869006ERROR! FLUT0869006
mondo
Global Sumud Flotilla arrivata alle porte di Tunisi
00:01:00 min
6 ore fa
ERROR! Shekerinska (Nato): Putin non vuole la pace, collaboriamo con volenterosiERROR! Shekerinska (Nato): Putin non vuole la pace, collaboriamo con volenterosi
mondo
Shekerinska (Nato): Putin non vuole pace
00:02:35 min
6 ore fa
Cuba, le celebrazioni a L'Avana per la Vergine di Regla
mondo
Cuba, le celebrazioni a L'Avana per la Vergine di Regla
00:01:00 min
7 ore fa
