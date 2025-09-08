Nuova Zelanda, polizia spara a padre latitante in fuga

00:01:15 min
|
2 ore fa

È stato ucciso Tom Phillips, l'uomo che è rimasto nascosto per quasi quattro anni con i suoi tre figli nella foresta di Waikato, in Nuova Zelanda. Ha avuto uno scontro a fuoco con la polizia dopo aver commesso un furto in un negozio di prodotti agricoli a Popio e dopo aver fatto perdere le sue tracce, nel momento stesso in cui aveva perso la custodia legale dei figli. Un'operazione che ha impiegato più uomini per arrestare la corsa del latitante, con dei chiodi sulla strada sono riusciti a fermarlo e in quei momenti l'uomo ha reagito sparando con un fucile contro gli agenti e ha colpito un poliziotto alla testa. Un secondo agente ha quindi sparato a Philips, che è morto sul colpo, presente durante la sparatoria uno dei tre figli. Gli altri minori sono stati ritrovati nel corso della giornata, in un campeggio nella fitta vegetazione e in buone condizioni di salute. Grazie alla testimonianza del fratello preso in custodia. .

Su Guardia Nazionale Corte Suprema dà ragione a TrumpSu Guardia Nazionale Corte Suprema dà ragione a Trump
mondo
Su Guardia Nazionale Corte Suprema dà ragione a Trump
00:01:52 min
| 36 minuti fa
pubblicità
Shekerinska (Nato): Putin non vuole la pace, collaboriamo con volenterosiShekerinska (Nato): Putin non vuole la pace, collaboriamo con volenterosi
mondo
Shekerinska (Nato): Putin non vuole la pace, collaboriamo con volenterosi
00:04:03 min
| 2 ore fa
Medioriente, Israele accetta la proposta di accordo di TrumpMedioriente, Israele accetta la proposta di accordo di Trump
mondo
Medioriente, Israele accetta la proposta di accordo di Trump
00:01:56 min
| 3 ore fa
ERROR! Francia è crisi, cade il governo BayrouERROR! Francia è crisi, cade il governo Bayrou
mondo
In Francia è crisi, cade il governo Bayrou
00:02:08 min
| 3 ore fa
Martedì nuovi colloqui in Egitto tra Aiea e Teheran su nucleare iranianoMartedì nuovi colloqui in Egitto tra Aiea e Teheran su nucleare iraniano
mondo
Martedì nuovi colloqui in Egitto tra Aiea e Teheran su nucleare iraniano
00:01:49 min
| 5 ore fa
ERROR! SRV LATITANTE NUOVA ZELANDA MORTOERROR! SRV LATITANTE NUOVA ZELANDA MORTO
mondo
Nuova Zelanda, latitante ucciso da polizia: rapì i figli
00:01:15 min
| 5 ore fa
Timeline, il voto di fiducia al governo BayrouTimeline, il voto di fiducia al governo Bayrou
mondo
Timeline, il voto di fiducia al governo Bayrou
00:32:09 min
| 5 ore fa
Timeline, il voto di fiducia al governo Bayrou e i video rubati onlineTimeline, il voto di fiducia al governo Bayrou e i video rubati online
mondo
Timeline, il voto di fiducia al governo Bayrou e i video rubati online
00:18:42 min
| 6 ore fa
ERROR! FLUT0869009ERROR! FLUT0869009
mondo
Nepal, proteste per la chiusura dei social: morti e feriti
00:01:00 min
| 6 ore fa
Francia, perché si parla di una crisi di tipo "italiano"Francia, perché si parla di una crisi di tipo "italiano"
mondo
Francia, perché si parla di una crisi di tipo "italiano"
00:02:10 min
| 7 ore fa
ERROR! FLUT0869007ERROR! FLUT0869007
mondo
Australia, ergastolo per donna che ha avvelenato ex suoceri
00:01:00 min
| 8 ore fa
ERROR! FLUT0869010ERROR! FLUT0869010
mondo
Attentato a Gerusalemme, almeno 6 morti: aggressori uccisi
00:01:00 min
| 8 ore fa
Su Guardia Nazionale Corte Suprema dà ragione a TrumpSu Guardia Nazionale Corte Suprema dà ragione a Trump
mondo
Su Guardia Nazionale Corte Suprema dà ragione a Trump
00:01:52 min
| 36 minuti fa
Shekerinska (Nato): Putin non vuole la pace, collaboriamo con volenterosiShekerinska (Nato): Putin non vuole la pace, collaboriamo con volenterosi
mondo
Shekerinska (Nato): Putin non vuole la pace, collaboriamo con volenterosi
00:04:03 min
| 2 ore fa
Medioriente, Israele accetta la proposta di accordo di TrumpMedioriente, Israele accetta la proposta di accordo di Trump
mondo
Medioriente, Israele accetta la proposta di accordo di Trump
00:01:56 min
| 3 ore fa
ERROR! Francia è crisi, cade il governo BayrouERROR! Francia è crisi, cade il governo Bayrou
mondo
In Francia è crisi, cade il governo Bayrou
00:02:08 min
| 3 ore fa
Martedì nuovi colloqui in Egitto tra Aiea e Teheran su nucleare iranianoMartedì nuovi colloqui in Egitto tra Aiea e Teheran su nucleare iraniano
mondo
Martedì nuovi colloqui in Egitto tra Aiea e Teheran su nucleare iraniano
00:01:49 min
| 5 ore fa
ERROR! SRV LATITANTE NUOVA ZELANDA MORTOERROR! SRV LATITANTE NUOVA ZELANDA MORTO
mondo
Nuova Zelanda, latitante ucciso da polizia: rapì i figli
00:01:15 min
| 5 ore fa
Timeline, il voto di fiducia al governo BayrouTimeline, il voto di fiducia al governo Bayrou
mondo
Timeline, il voto di fiducia al governo Bayrou
00:32:09 min
| 5 ore fa
Timeline, il voto di fiducia al governo Bayrou e i video rubati onlineTimeline, il voto di fiducia al governo Bayrou e i video rubati online
mondo
Timeline, il voto di fiducia al governo Bayrou e i video rubati online
00:18:42 min
| 6 ore fa
ERROR! FLUT0869009ERROR! FLUT0869009
mondo
Nepal, proteste per la chiusura dei social: morti e feriti
00:01:00 min
| 6 ore fa
Francia, perché si parla di una crisi di tipo "italiano"Francia, perché si parla di una crisi di tipo "italiano"
mondo
Francia, perché si parla di una crisi di tipo "italiano"
00:02:10 min
| 7 ore fa
ERROR! FLUT0869007ERROR! FLUT0869007
mondo
Australia, ergastolo per donna che ha avvelenato ex suoceri
00:01:00 min
| 8 ore fa
ERROR! FLUT0869010ERROR! FLUT0869010
mondo
Attentato a Gerusalemme, almeno 6 morti: aggressori uccisi
00:01:00 min
| 8 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità