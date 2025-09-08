Nuova Zelanda, polizia spara a padre latitante in fuga

È stato ucciso Tom Phillips, l'uomo che è rimasto nascosto per quasi quattro anni con i suoi tre figli nella foresta di Waikato, in Nuova Zelanda. Ha avuto uno scontro a fuoco con la polizia dopo aver commesso un furto in un negozio di prodotti agricoli a Popio e dopo aver fatto perdere le sue tracce, nel momento stesso in cui aveva perso la custodia legale dei figli. Un'operazione che ha impiegato più uomini per arrestare la corsa del latitante, con dei chiodi sulla strada sono riusciti a fermarlo e in quei momenti l'uomo ha reagito sparando con un fucile contro gli agenti e ha colpito un poliziotto alla testa. Un secondo agente ha quindi sparato a Philips, che è morto sul colpo, presente durante la sparatoria uno dei tre figli. Gli altri minori sono stati ritrovati nel corso della giornata, in un campeggio nella fitta vegetazione e in buone condizioni di salute. Grazie alla testimonianza del fratello preso in custodia. .