Nuovo governo in Germania, Scholz ha giurato

È stata una lunga strada. Nell'estate del 2020 quasi nessuno credeva che Olaf Scholz avesse una possibilità di sedersi nella Cancelleria Federale, ora è il nono Cancelliere della Germania. Con 395 voti dei 736 membri del Bundestag, 15 meno di quelli della sua coalizione, Scholz è ufficialmente diventato il nuovo Kanzler. Si interrompe la lunga era di Angela Merkel, durata in carica per 16 anni, e i socialdemocratici tornano alla guida di un Governo grazie a Scholz, che nell'ultimo Esecutivo aveva ricoperto il ruolo di Ministro delle Finanze e di Vicecancelliere. Durante la cerimonia di passaggio del testimone alla Cancelleria il neo Cancelliere ha ringraziato Angela Merkel per il suo impegno, riconoscendole di aver ottenuto molto, e donandole un mazzo di fiori. Ha giurato anche il nuovo Governo, composto da 8 uomini e 8 donne. Novità assoluta: due donne a guidare il Ministero degli Esteri quello degli Interni, rispettivamente la verde Annalena Baerbock e la socialdemocratica Nancy Faeser. Mentre Angela Merkel saluta quella che è stata la sua casa per quattro Governi i Ministri e il nuovo Cancelliere iniziano a lavorare sui primi dossier. In cima alla lista la lotta al Covid-19, poi la politica estera, con il neo Cancelliere che volerà già venerdì a Parigi per rinsaldare l'asse franco-tedesco, poi dritto a Bruxelles. Un segno di quello che sarà il nuovo Governo: europeista, in linea con la politica di Angela Merkel.