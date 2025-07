Oggi nuova lettera di Trump sui dazi all'Ue

A Bruxelles ormai non si stupiscono più, le trattative con gli Stati Uniti vanno avanti, ma certamente l'annuncio di Trump di questa notte non aiuta a rasserenare il clima. Anche l'Europa oggi riceverà una lettera sul modello di quelle mandate a Corea del Sud e Giappone, con un'ennesima notifica o minaccia di nuovi dazi. Questi scatteranno il 01/08 in mancanza di un accordo. Cambia quindi poco per l'Europa, l'obiettivo infatti rimane quello di arrivare il più presto possibile a chiudere un'intesa anche prima della fine del mese. Per due ragioni. Primo per porre fine a questo periodo di incertezza che inquieta i mercati e danneggia produttori ed esportatori. Secondo per evitare che lo stillicidio di ulteriori dazi e minacce da parte della Casa Bianca continui. Almeno così sperano in Europa. Indipendentemente dal fatto che la lettera in arrivo sia una tecnica negoziale di Trump per mettere ulteriore tensione, oppure una reale intenzione del Presidente USA di alzare il prezzo, per l'Europa rimangono alcuni problemi nella trattativa ancora da risolvere, legati soprattutto ad alcuni settori produttivi molto cari ai Paesi UE, come quello automobilistico, quello farmaceutico e quello agroalimentare. Sarà su questo e su altri dettagli che si concentreranno i colloqui nei prossimi giorni. In ogni caso, in mancanza di un accordo entro la fine di questo weekend, l'Europa farà scattare i previsti controdazi imposti dagli Stati Uniti su acciaio e alluminio, attualmente al 25%. .