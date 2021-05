Ok 27 Paesi UE ad apertura frontiere a turisti vaccinati

L'Europa è pronta a riaprire le sue frontiere esterne, dopo che i rappresentanti dei 27 Stati membri, hanno dato l'OK alla proposta della Commissione, di consentire l'ingresso ai turisti extraeuropei, che abbiano completato la vaccinazione, con un preparato riconosciuto dall'EMA e di allargare i criteri, per individuare i Paesi sicuri, da cui potranno entrare, immunizzati e non. Con i nuovi parametri, porte aperte ad esempio, anche a tutti i britannici. Paradossalmente, proprio mentre al vertice della prossima settimana, i 27 Leader dovrebbero richiamare Londra al rispetto dei diritti dei cittadini europei, dopo i numerosi casi di persone in stato di fermo anche per giorni, perché non in regola con le nuove norme sull'immigrazione. Procede intanto la campagna di vaccinazione europea. "Abbiamo superato i 200 milioni di somministrazioni" annuncia la Presidente Von der Leyen. Resta la cautela, invece, sull'ipotesi di sospensione dei brevetti. La proposta di Joe Biden spacca l'Europarlamento, che si ricompatta invece, nel condannare la scelta di Washington e Londra, di non consentire l'export di fiale. La questione è stata al centro anche dell'incontro tra Von der Leyen e la nuova Direttrice Generale dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Dalla Commissione, sì all'accesso equo e universale ai vaccini, ma la soluzione deve passare tramite l'aumento della capacità produttiva mondiale. Buone notizie intanto, dal Centro Europeo per il Controllo delle Malattie, che rivede le stime sull'Italia: contagi e decessi da Covid, continueranno a scendere, fino a fine maggio.