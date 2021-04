Olimpiadi, esce il manuale con le regole da seguire. VIDEO

Doppio test prima di entrare in Giappone, poi uno ogni giorno. Divieto assoluto di muoversi al di là delle aree designate, obbligo di muoversi utilizzando solo mezzi dedicati, impegno solenne a rispettare tutte le regole, pena: l'esclusione dalle gare ed il rientro immediato. Mentre le grandi città sono in stato di emergenza, colpite dalla cosiddetta quarta ondata, oltre mille contagi nella sola Tokyo, oggi il numero più alto dall'inizio della pandemia e mentre la campagna di vaccinazione continua a non decollare, appena l'1,5% della popolazione è stata vaccinata, nonostante il Giappone sia il paese che si è assicurato il numero maggiore di dosi del vaccino Pfizer, oltre 18 milioni, il Comitato Olimpico conferma che i giochi si svolgeranno regolarmente, a partire dal 23 luglio e distribuisce la nuova edizione del playbook. 60 pagine illustrate, con le cosiddette regole d'ingaggio per atleti, addetti ai lavori e giornalisti. Siamo alla terza edizione, c'è chi scommette che non sarà l'ultima. A meno di 100 giorni dall'apertura delle Olimpiadi sottovuoto, sono tuttavia ancora più gli interrogativi che le certezze. A parte che non si sa ancora se il pubblico locale potrà o meno assistere agli eventi e quali, quello straniero è già stato da tempo escluso, molte città che si erano offerte di ospitare le delegazioni nazionali, si stanno tirando indietro. Migliaia di volontari minacciano di non presentarsi se non verranno retribuiti e vaccinati, mentre l'associazione nazionale degli infermieri, che il comitato aveva in qualche modo precettato, sono in stato di agitazione. C'è poi il problema degli atleti locali, che a differenza dei colleghi stranieri, che per la maggior parte arriveranno vaccinati, per ora non hanno ancora avuto alcuna garanzia di esserlo anche loro. "Lo svolgimento delle Olimpiadi, a queste condizioni, costituisce un rischio enorme per la salute globale dell'umanità intera" scrive l'autorevole British Medical Journal. "Il Giappone dovrebbe cancellarle senza ulteriori indugi".