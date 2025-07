Oltre 100 ong denunciano: a Gaza si muore di fame

Non è una denuncia, è un grido, un coro d'accuse su ciò che sta avvenendo a Gaza. Oltre 100 ONG denunciano, li stanno facendo morire di fame. Almeno 21 bambini da domenica scorsa sono morti per la mancanza di cibo è il report dei tre violenze delle controverse distribuzioni di cibo. Ci sono anche le vittime civili nei raid dell' IDF. Nell'area di Zakim a nord della Striscia di Gaza accorsi per gli aiuti, la disperazione prende voce. Cresce l'indignazione internazionale per la situazione a Gaza dopo l'appello dei 25 Paesi, tra cui l'Italia, perché la guerra si fermi subito la Gran Bretagna minaccia nuove sanzioni contro Israele, se non porterà presto fine alle sofferenze dei palestinesi. the security for the risk of hagesentra Maria Cristina Boschetti Sky TG 24. .