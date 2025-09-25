Oltre 700 profughi palestinesi in fuga da Gaza City

00:01:37 min
|
1 ora fa

Gli attacchi israeliani non si placano nella Striscia. Mentre i raid radono al suolo edifici residenziali, i mezzi corazzati avanzano tra le strade di Gaza City. Obiettivo: conquistare il centro urbano più grande del territorio palestinese, considerato dall'Intelligence una delle ultime roccaforti di Hamas. Secondo le stime dell'esercito israeliano, nelle ultime settimane dopo ripetuti ordini di evacuazione, hanno lasciato il capoluogo dell'enclave circa 700 mila palestinesi su 1 milione e sarebbero decine di migliaia le persone in fuga dalla città. La direzione il sud, ma l'unica strada percorribile, la costiera Al-Rashid, è congestionata e non priva di ostacoli. C'è chi soccombe dopo chilometri macinati a piedi senza acqua e cibo, per la fatica e chi sotto le macerie, come una decina di persone, tra cui alcuni bambini rimasti uccisi dopo che un raid israeliano ha centrato il palazzo in cui si erano rifugiati ad Al Zawaida nella striscia centrale. Nel mirino di Israele anche lo Yemen. Aerei jet hanno sganciato oltre 65 bombe sulla capitale Sana'a colpendo, a detta dell'IDF, obiettivi strategici degli Houthi, milizia sciita alleata dell'Iran. Il bilancio provvisorio è di due vittime e di decine di feriti. L'attacco è la risposta dello stato ebraico al drone lanciato mercoledì dagli Houthi che ha colpito la città israeliana di Eilat sul Mar Rosso, ferendo una ventina di persone di cui due in modo grave. .

Global Flotilla, attivisti: Non ci fermeremo e no a mediazioniGlobal Flotilla, attivisti: Non ci fermeremo e no a mediazioni
mondo
Global Flotilla, attivisti: Non ci fermeremo, no mediazioni
00:01:48 min
| 3 ore fa
pubblicità
Danimarca, nuova violazione dei cieli Nato da droni non identificatiDanimarca, nuova violazione dei cieli Nato da droni non identificati
mondo
Danimarca, violazione cieli Nato da droni non identificati
00:01:53 min
| 3 ore fa
FL YEMENFL YEMEN
mondo
Yemen, Israele bombarda quartier generale Houthi
00:01:00 min
| 4 ore fa
Sarkozy condannato a cinque anni. Andrà in prigioneSarkozy condannato a cinque anni. Andrà in prigione
mondo
Sarkozy condannato a cinque anni. Andrà in prigione
00:01:45 min
| 4 ore fa
Francia, ex presidente Sarkozy condannato a 5 anni di carcereFrancia, ex presidente Sarkozy condannato a 5 anni di carcere
mondo
Francia, ex presidente Sarkozy: condanna a 5 anni di carcere
00:01:00 min
| 5 ore fa
Timeline, le fregate della Marina Militare in navigazione verso FlotillaTimeline, le fregate della Marina Militare in navigazione verso Flotilla
mondo
Timeline, fregate Marina Militare navigano verso Flotilla
00:26:39 min
| 5 ore fa
Global Flotilla: Israele non ci fermerà, pressione per fine violenzeGlobal Flotilla: Israele non ci fermerà, pressione per fine violenze
mondo
Flotilla: Israele non ci fermerà, pressing per fine violenze
00:00:31 min
| 5 ore fa
ERROR! FL PASTI INDONESIAERROR! FL PASTI INDONESIA
mondo
Indonesia, intossicazione alimentare per oltre mille bambini
00:01:00 min
| 6 ore fa
ERROR! FL COPENAGHENERROR! FL COPENAGHEN
mondo
Droni a Copenhagen, ripresa normale attività all'aeroporto
00:01:00 min
| 7 ore fa
Everest, Bargiel scende in sci dalla vetta senza ossigenoEverest, Bargiel scende in sci dalla vetta senza ossigeno
mondo
Everest, Bargiel scende in sci dalla vetta senza ossigeno
00:00:46 min
| 7 ore fa
Ahmed al Sharaa, da terrorista a presidnete della SiriaAhmed al Sharaa, da terrorista a presidnete della Siria
mondo
Ahmed al Sharaa, da terrorista a presidente della Siria
00:01:59 min
| 7 ore fa
Spagna invia nave militare Furor per Flotilla verso GazaSpagna invia nave militare Furor per Flotilla verso Gaza
mondo
Spagna invia nave militare Furor per Flotilla verso Gaza
00:00:12 min
| 8 ore fa
Global Flotilla, attivisti: Non ci fermeremo e no a mediazioniGlobal Flotilla, attivisti: Non ci fermeremo e no a mediazioni
mondo
Global Flotilla, attivisti: Non ci fermeremo, no mediazioni
00:01:48 min
| 3 ore fa
Danimarca, nuova violazione dei cieli Nato da droni non identificatiDanimarca, nuova violazione dei cieli Nato da droni non identificati
mondo
Danimarca, violazione cieli Nato da droni non identificati
00:01:53 min
| 3 ore fa
FL YEMENFL YEMEN
mondo
Yemen, Israele bombarda quartier generale Houthi
00:01:00 min
| 4 ore fa
Sarkozy condannato a cinque anni. Andrà in prigioneSarkozy condannato a cinque anni. Andrà in prigione
mondo
Sarkozy condannato a cinque anni. Andrà in prigione
00:01:45 min
| 4 ore fa
Francia, ex presidente Sarkozy condannato a 5 anni di carcereFrancia, ex presidente Sarkozy condannato a 5 anni di carcere
mondo
Francia, ex presidente Sarkozy: condanna a 5 anni di carcere
00:01:00 min
| 5 ore fa
Timeline, le fregate della Marina Militare in navigazione verso FlotillaTimeline, le fregate della Marina Militare in navigazione verso Flotilla
mondo
Timeline, fregate Marina Militare navigano verso Flotilla
00:26:39 min
| 5 ore fa
Global Flotilla: Israele non ci fermerà, pressione per fine violenzeGlobal Flotilla: Israele non ci fermerà, pressione per fine violenze
mondo
Flotilla: Israele non ci fermerà, pressing per fine violenze
00:00:31 min
| 5 ore fa
ERROR! FL PASTI INDONESIAERROR! FL PASTI INDONESIA
mondo
Indonesia, intossicazione alimentare per oltre mille bambini
00:01:00 min
| 6 ore fa
ERROR! FL COPENAGHENERROR! FL COPENAGHEN
mondo
Droni a Copenhagen, ripresa normale attività all'aeroporto
00:01:00 min
| 7 ore fa
Everest, Bargiel scende in sci dalla vetta senza ossigenoEverest, Bargiel scende in sci dalla vetta senza ossigeno
mondo
Everest, Bargiel scende in sci dalla vetta senza ossigeno
00:00:46 min
| 7 ore fa
Ahmed al Sharaa, da terrorista a presidnete della SiriaAhmed al Sharaa, da terrorista a presidnete della Siria
mondo
Ahmed al Sharaa, da terrorista a presidente della Siria
00:01:59 min
| 7 ore fa
Spagna invia nave militare Furor per Flotilla verso GazaSpagna invia nave militare Furor per Flotilla verso Gaza
mondo
Spagna invia nave militare Furor per Flotilla verso Gaza
00:00:12 min
| 8 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità