Omaggio a Charlie Kirk davanti a sede di Turning Point USA

Il 20 settembre sostenitori di Charlie Kirk si sono riuniti a Phoenix, in Arizona per ricordarlo con fiori, croci e preghiere. Giovani attivisti hanno promesso di portare avanti la sua missione politica, legata al movimento conservatore. Kirk è stato ucciso da un colpo di fucile da cecchino durante un dibattito nello Utah. Alcuni hanno sottolineato la necessità di restare pubblicamente attivi nella fede e nelle idee. Altri hanno evidenziato la diversità dei partecipanti al tributo. Il funerale è previsto allo stadio della città, con interventi di Trump e Vance.