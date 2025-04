Dei suoi 47 faticosi viaggi apostolici, resterà nella storia, in modo particolare, quello in Iraq nel 2021, compiuto sfidando ogni rischio in quel momento. Quella difficile visita apostolica, è stata un balsamo sulle ferite aperte della popolazione irachena, che tanto aveva sofferto per l'opera disumana dell'ISIS. È stato questo un viaggio importante, anche per il dialogo interreligioso. Un'altra dimensione rilevante, questa, della sua opera pastorale. .