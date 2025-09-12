Omicidio Charlie Kirk, diffuse le foto del ricercato

Ci sono i fatti e poi ci sono le speculazioni, i fatti prima di tutto, il killer di Charlie Kirk è ancora in fuga, ma gli investigatori hanno diffuso due foto del ricercato, cappello scuro, maglietta nera con un disegno sul petto, occhiali da sole. ritrovata l'arma del delitto, un fucile ad alta precisione che avrebbe esploso un unico colpo fatale. Il killer. avrebbe sparato bocconi in posizione da cecchino, almeno tre le impronte rilevate. Sulla testa del ricercato pende una taglia da 100000 $ e già si moltiplicano le segnalazioni infondate, se non addirittura quelli che il New York Times definisce miasmi di deliberate falsità. Sul luogo del delitto anche il Capo dell' FBI Kash Patel e il suo vice Dan Bongino. "Le indagini fanno progressi", assicura Donald Trump, che ha parlato con la vedova definendola devastata. "Era un gigante" dice di Kirk e annuncia la Medal of Freedom postuma. Il Presidente invita i sostenitori a reagire in maniera non violenta, ma torna ad attaccare la Sinistra. Il Vice Presidente JD Vance ha cancellato gli impegni previsti per le commemorazioni dell'11 settembre ed è volato nello Utah insieme alla moglie. Una valanga d'odio si riversa intanto sul web con account di Sinistra che si rallegrano per la morte di Kirk e utenti di Destra che bramano vendetta. Si temono nuovi episodi di violenza, e molti esponenti democratici, tra cui la Deputata Ocasio Cortez, hanno rinviato o cancellato i propri impegni pubblici. . .