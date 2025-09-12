Omicidio Charlie Kirk, FBI diffonde video dell'assassino

l'11 settembre 2025 l’FBI ha diffuso filmati che mostrano la fuga del presunto attentatore di Charlie Kirk, attivista conservatore vicino a Donald Trump ucciso con un colpo di cecchino il 10 settembre. Le immagini ritraggono quello che l'FBI ritiene essere un uomo saltare da un tetto subito dopo l'attacco, intorno alle 12 locali. Il sospetto ha abbandonato un’arma e munizioni in un’area boschiva vicina. Gli agenti hanno raccolto impronte e tracce sul luogo dell’attacco. L’FBI offre 100.000 dollari di ricompensa per informazioni utili all’arresto. .

