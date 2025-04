Omicidio Coatti, spunta ipotesi paramilitari per la morte del ricercatore italiano

Un omicidio che potrebbe essere legato ai gruppi armati paramilitari mentre si escludono legami con narcos e criminalità. La morte del biologo molecolare Alessandro Coatti, il cui cadavere è stato ritrovato smembrato in Colombia, resta un rebus per gli inquirenti che stanno investigando sulla morte del 38 enne del ravennate e su cui vogliono fare chiarezza anche i PM di Roma che come primo passo invieranno una rogatoria in Colombia per avviare una collaborazione giudiziaria. Stabilire cosa è accaduto al ricercatore giunto nel Paese per trascorrere una vacanza studio, capire il movente è una priorità. Potrebbe essere finito in una trappola, potrebbe essere stato in contatto con persone del posto prima del suo arrivo. Domande ancora senza risposta. Arrivato a Santa Marta, una città di mezzo milione di abitanti affacciata sul Mar dei Caraibi, il 03/04 Coatti, laureato alla Normale di Pisa, specializzato al Max Planck Institute, e fino a qualche mese fa dipendente della Royal Society of Biology di Londra, che del Sud America voleva fare la sua nuova, casa ha lasciato il suo hotel in taxi sparendo nel nulla. Dopo tre giorni il suo corpo è stato trovato smembrato in tre luoghi diversi. Gli inquirenti sono al lavoro sui tabulati telefonici e sugli ultimi movimenti bancari, mentre vengono analizzate le immagini delle telecamere di sicurezza per ricostruire gli ultimi spostamenti dell'uomo. In attesa di notizie certe, la sua famiglia resta chiusa nel silenzio e nel dolore. .