Omicidio Kirk, arrestato il killer reo confesso

00:01:01 min
|
1 ora fa

Tyler Robinson, 22 anni, è stato arrestato come autore dell’omicidio dell’attivista conservatore Charlie Kirk, vicino a Donald Trump. L’aggressione è avvenuta a Orem, nello Utah, sul campus della Utah Valley University, dove Kirk stava partecipando a un evento pubblico. Il giovane si è costituito dopo che il padre lo ha convinto a consegnarsi alle autorità, e ha confessato il crimine all’FBI. Il presidente Usa parteciperà ai funerali dell’attivista e ha espresso la speranza che l’autore venga condannato alla pena di morte.

ERROR! FLUT1209010ERROR! FLUT1209010
mondo
Ucraina, Rutte: "Missione Nato Eastern Sentry su fianco est"
00:01:00 min
| 52 minuti fa
pubblicità
ERROR! TG120915ERROR! TG120915
mondo
Papa Leone XIV annuncia la visita a Lampedusa
00:01:04 min
| 1 ora fa
ERROR! SRV NATO POLONIAERROR! SRV NATO POLONIA
mondo
Ucraina, Rutte: "Al via operazione Sentinella dell'Est"
00:01:52 min
| 1 ora fa
ERROR! srv g 20 informazioneERROR! srv g 20 informazione
mondo
Forum Fraternità, al via la due giorni di confronti
00:01:38 min
| 2 ore fa
ERROR! Condanna Bolsonaro, inflitta pena di 27 anni per tento golpe, scontro Brasile-UsaERROR! Condanna Bolsonaro, inflitta pena di 27 anni per tento golpe, scontro Brasile-Usa
mondo
Condanna Bolsonaro, pena di 27 anni per tento golpe
00:02:06 min
| 3 ore fa
Principe Harry a sorpresa a Kiev per visitare soldati feritiPrincipe Harry a sorpresa a Kiev per visitare soldati feriti
mondo
Il principe Harry arriva a Kiev su invito governo ucraino
00:01:00 min
| 4 ore fa
Gaza City, residenti rovistano tra macerie dopo raid IsraeleGaza City, residenti rovistano tra macerie dopo raid Israele
mondo
Gaza City, residenti rovistano tra macerie dopo raid Israele
00:01:00 min
| 4 ore fa
ERROR! ESTR GOVERNATORE UTAH COXERROR! ESTR GOVERNATORE UTAH COX
mondo
Omicidio Kirk, governatore Utah: "Preso il killer"
00:00:46 min
| 3 ore fa
Omicidio Kirk, Trump: "Arrestato presunto assassino, spero in pena di morte"Omicidio Kirk, Trump: "Arrestato presunto assassino, spero in pena di morte"
mondo
Omicidio Kirk, Trump: "Arrestato presunto assassino, spero in pena di morte"
00:00:13 min
| 6 ore fa
Quali sono le armi che l'Italia vende a IsraeleQuali sono le armi che l'Italia vende a Israele
mondo
Quali sono le armi che l'Italia vende a Israele
00:02:38 min
| 6 ore fa
Tajani: "abbiamo sempre avuto la stessa posizione sulla Palestina"Tajani: "abbiamo sempre avuto la stessa posizione sulla Palestina"
mondo
Tajani: "abbiamo sempre avuto la stessa posizione sulla Palestina"
00:00:32 min
| 6 ore fa
Russia e Bielorussia, esercitazione militare nel BalticoRussia e Bielorussia, esercitazione militare nel Baltico
mondo
Russia e Bielorussia, esercitazione militare nel Baltico
00:01:00 min
| 6 ore fa
ERROR! FLUT1209010ERROR! FLUT1209010
mondo
Ucraina, Rutte: "Missione Nato Eastern Sentry su fianco est"
00:01:00 min
| 52 minuti fa
ERROR! TG120915ERROR! TG120915
mondo
Papa Leone XIV annuncia la visita a Lampedusa
00:01:04 min
| 1 ora fa
ERROR! SRV NATO POLONIAERROR! SRV NATO POLONIA
mondo
Ucraina, Rutte: "Al via operazione Sentinella dell'Est"
00:01:52 min
| 1 ora fa
ERROR! srv g 20 informazioneERROR! srv g 20 informazione
mondo
Forum Fraternità, al via la due giorni di confronti
00:01:38 min
| 2 ore fa
ERROR! Condanna Bolsonaro, inflitta pena di 27 anni per tento golpe, scontro Brasile-UsaERROR! Condanna Bolsonaro, inflitta pena di 27 anni per tento golpe, scontro Brasile-Usa
mondo
Condanna Bolsonaro, pena di 27 anni per tento golpe
00:02:06 min
| 3 ore fa
Principe Harry a sorpresa a Kiev per visitare soldati feritiPrincipe Harry a sorpresa a Kiev per visitare soldati feriti
mondo
Il principe Harry arriva a Kiev su invito governo ucraino
00:01:00 min
| 4 ore fa
Gaza City, residenti rovistano tra macerie dopo raid IsraeleGaza City, residenti rovistano tra macerie dopo raid Israele
mondo
Gaza City, residenti rovistano tra macerie dopo raid Israele
00:01:00 min
| 4 ore fa
ERROR! ESTR GOVERNATORE UTAH COXERROR! ESTR GOVERNATORE UTAH COX
mondo
Omicidio Kirk, governatore Utah: "Preso il killer"
00:00:46 min
| 3 ore fa
Omicidio Kirk, Trump: "Arrestato presunto assassino, spero in pena di morte"Omicidio Kirk, Trump: "Arrestato presunto assassino, spero in pena di morte"
mondo
Omicidio Kirk, Trump: "Arrestato presunto assassino, spero in pena di morte"
00:00:13 min
| 6 ore fa
Quali sono le armi che l'Italia vende a IsraeleQuali sono le armi che l'Italia vende a Israele
mondo
Quali sono le armi che l'Italia vende a Israele
00:02:38 min
| 6 ore fa
Tajani: "abbiamo sempre avuto la stessa posizione sulla Palestina"Tajani: "abbiamo sempre avuto la stessa posizione sulla Palestina"
mondo
Tajani: "abbiamo sempre avuto la stessa posizione sulla Palestina"
00:00:32 min
| 6 ore fa
Russia e Bielorussia, esercitazione militare nel BalticoRussia e Bielorussia, esercitazione militare nel Baltico
mondo
Russia e Bielorussia, esercitazione militare nel Baltico
00:01:00 min
| 6 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità