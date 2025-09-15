Omicidio Kirk, Cox: assassino ha idee di sinistra e conviveva con transgender

1 ora fa

Tyler Robinson, l'uomo arrestato per l'assassino di Charlie Kirk ha idee di sinistra ed era impegnato in una relazione sentimentale con una coinquilina transgender, a renderlo noto il governatore dello Utah, Spencer Cox, che ha poi chiarito, la sua partner era all'oscuro di tutto e sta collaborando con gli investigatori, avrebbe quindi ideologie opposte alla sua famiglia che è dichiaratamente repubblicana e intanto l'uomo, non sta collaborando con le autorità secondo quanto riferito ancora dal governatore. Robinson, che sarà incriminato martedì, è sotto sorveglianza speciale fino al completamento di una valutazione della sua salute mentale, hanno fatto sapere le autorità. Un esame che potrebbe richiedere diversi giorni. Continuerà a essere monitorato da personale psichiatrico, medico e di custodia per tutta la durata della sua detenzione, ha dichiarato il dipartimento dello sceriffo. Il timore è che possa togliersi la vita. Gli investigatori sono ancora al lavoro per stabilire il movente che ha spinto Robinson ad uccidere l'esponente di destra, vicino al Presidente Donald Trump, famoso per le sue idee conservatrici su aborto, comunità LGBTQ plus e migranti. L'uomo, il 10 settembre avrebbe sparato un singolo colpo di fucile a lunga gittata da un tetto dell'università dello Utah, durante un evento all'aperto a cui erano presenti circa 3000 persone, per la maggior parte studenti universitari. Intanto, continua l'omaggio dei sostenitori di simpatizzanti dell'influencer, che si sono riuniti al Kennedy Center per una veglia in suo onore, presenti anche diversi membri dell'amministrazione Trump, che dal palco hanno preso la parola per ricordare Kirk, mentre il Presidente degli Stati Uniti è tornato ad attaccare la sinistra che lui definisce radicale, per la morte dell'attivista e annuncia la sua presenza ai funerali, che si terranno domenica in Arizona. .

