Omicidio Kirk, diffusi video e foto presunto assassino

00:01:55 min
|
2 ore fa

Ci sono i fatti e poi ci sono le speculazioni, i fatti prima di tutto, il killer di Charlie Kirk è ancora in fuga, ma gli investigatori hanno diffuso alcune immagini che lo ritraggono. jeans, cappello scuro, maglietta nera con una bandiera americana sul petto, occhiali da sole e uno zaino in spalla. In un video si vede il ragazzo abbandonare il tetto dal quale avrebbe compiuto il delitto. ritrovata l'arma utilizzata, un fucile ad alta precisione che avrebbe esploso un unico fatale colpo. Il killer avrebbe sparato bocconi in posizione da cecchino, almeno tre le impronte rilevate. Sulla testa del ricercato pende una taglia da 100000 $ e già si moltiplicano le segnalazioni, la maggior parte infondate, se non addirittura quelli che il New York Times definisce miasmi di deliberate falsità. Luogo del delitto anche il Capo FBI Kash Patel e il suo vice Dan Bongino. "Le indagini fanno progressi", assicura Donald Trump, che ha parlato con la vedova definendola devastata. "Era un gigante" dice di Kirk e annuncia la Medal of Freedom postuma. Il Presidente invita i sostenitori a reagire in maniera non violenta, ma torna ad attaccare la Sinistra. Il Vice Presidente JD Vance ha cancellato gli impegni previsti per le commemorazioni dell' 11 settembre ed è volato nello Utah insieme alla moglie, ad aspettarlo il feretro. di Kirk. Una valanga d'odio si riversa intanto sul web con account di Sinistra che si rallegrano per la morte dell'attivista e utenti di Destra che bramano vendetta. Si temono nuovi episodi di violenza e molti esponenti democratici, tra cui la Deputata Ocasio Cortez hanno rinviato o cancellato i propri impegni pubblici.

Brasile, Usa promettono reazione dopo dura condanna Bolsonaro
mondo
Usa promettono reazione dopo dura condanna Bolsonaro
00:02:06 min
| 1 minuto fa
Omicidio Charlie Kirk, indagini FBI vicino campus nello Utah
mondo
Omicidio Charlie Kirk, indagini FBI vicino campus nello Utah
00:01:25 min
| 24 minuti fa
Greenpeace, protesta per l'Amazzonia a Berlino
mondo
Greenpeace, protesta per l'Amazzonia a Berlino
00:01:00 min
| 21 minuti fa
Omicidio Charlie Kirk, FBI diffonde video dell'assassino
mondo
Omicidio Charlie Kirk, FBI diffonde video dell'assassino
00:01:03 min
| 1 ora fa
Cile, 52 anni dal golpe: omaggi ad Allende a La Moneda
mondo
Cile, 52 anni dal golpe: omaggi ad Allende a La Moneda
00:01:00 min
| 1 ora fa
Ucraina, visita a sorpresa del principe Harry a Kiev
mondo
Ucraina, visita a sorpresa del principe Harry a Kiev
00:00:15 min
| 1 ora fa
Usa, caccia al killer dell'attivista Charlie Kirk
mondo
Usa, caccia al killer dell'attivista Charlie Kirk
00:01:00 min
| 2 ore fa
Brasile, ex presidente Bolsonaro condannato a 27 anni
mondo
Brasile, ex presidente Bolsonaro condannato a 27 anni
00:01:00 min
| 2 ore fa
Sky TG24 Mondo, la puntata dell'11 settembre
mondo
Sky TG24 Mondo, la puntata dell'11 settembre
00:36:58 min
| 1 minuto fa
Omicidio Charlie Kirk, diffuse le foto del ricercato
mondo
Omicidio Charlie Kirk, diffuse le foto del ricercato
00:01:47 min
| 5 ore fa
Il Parlamento Ue chiede agli Stati di riconoscere la Palestina
mondo
Parlamento Ue chiede agli Stati di riconoscere la Palestina
00:02:05 min
| 12 ore fa
Netanyahu annuncia discussione su evacuazione Gaza
mondo
Netanyahu annuncia discussione su evacuazione Gaza
00:01:58 min
| 14 ore fa
