Omicidio Kirk, governatore Utah: "Preso il killer"

Buongiorno. L'abbiamo preso. La sera dell'11 settembre, un membro della famiglia di Tyler Robinson ha contattato un amico di famiglia che ha contattato l'ufficio dello sceriffo di Washington con delle informazioni secondo cui Robinson aveva confessato o insinuato di aver commesso l'omicidio. Questa informazione è stata passata poi agli investigatori ed è stata anche passata all'FBI. C'è inoltre anche un video delle telecamere di sorveglianza che hanno identificato Robinson mentre arrivava in un Dodge Challenger alle 8:29 nel campus. .