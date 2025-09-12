Omicidio Kirk, governatore Utah: "Preso il killer"

00:00:46 min
|
1 ora fa

Buongiorno. L'abbiamo preso. La sera dell'11 settembre, un membro della famiglia di Tyler Robinson ha contattato un amico di famiglia che ha contattato l'ufficio dello sceriffo di Washington con delle informazioni secondo cui Robinson aveva confessato o insinuato di aver commesso l'omicidio. Questa informazione è stata passata poi agli investigatori ed è stata anche passata all'FBI. C'è inoltre anche un video delle telecamere di sorveglianza che hanno identificato Robinson mentre arrivava in un Dodge Challenger alle 8:29 nel campus. .

ERROR! srv g 20 informazioneERROR! srv g 20 informazione
mondo
Forum Fraternità, al via la due giorni di confronti
00:01:38 min
| 55 minuti fa
pubblicità
ERROR! Condanna Bolsonaro, inflitta pena di 27 anni per tento golpe, scontro Brasile-UsaERROR! Condanna Bolsonaro, inflitta pena di 27 anni per tento golpe, scontro Brasile-Usa
mondo
Condanna Bolsonaro, pena di 27 anni per tento golpe
00:02:06 min
| 1 ora fa
Principe Harry a sorpresa a Kiev per visitare soldati feritiPrincipe Harry a sorpresa a Kiev per visitare soldati feriti
mondo
Il principe Harry arriva a Kiev su invito governo ucraino
00:01:00 min
| 2 ore fa
Gaza City, residenti rovistano tra macerie dopo raid IsraeleGaza City, residenti rovistano tra macerie dopo raid Israele
mondo
Gaza City, residenti rovistano tra macerie dopo raid Israele
00:01:00 min
| 2 ore fa
Omicidio Kirk, Trump: "Arrestato presunto assassino, spero in pena di morte"Omicidio Kirk, Trump: "Arrestato presunto assassino, spero in pena di morte"
mondo
Omicidio Kirk, Trump: "Arrestato presunto assassino, spero in pena di morte"
00:00:13 min
| 4 ore fa
Quali sono le armi che l'Italia vende a IsraeleQuali sono le armi che l'Italia vende a Israele
mondo
Quali sono le armi che l'Italia vende a Israele
00:02:38 min
| 4 ore fa
Tajani: "abbiamo sempre avuto la stessa posizione sulla Palestina"Tajani: "abbiamo sempre avuto la stessa posizione sulla Palestina"
mondo
Tajani: "abbiamo sempre avuto la stessa posizione sulla Palestina"
00:00:32 min
| 4 ore fa
Russia e Bielorussia, esercitazione militare nel BalticoRussia e Bielorussia, esercitazione militare nel Baltico
mondo
Russia e Bielorussia, esercitazione militare nel Baltico
00:01:00 min
| 4 ore fa
Droni russi, Tusk: non è stato un errore, lo sappiamoDroni russi, Tusk: non è stato un errore, lo sappiamo
mondo
Droni russi, Tusk: non è stato un errore, lo sappiamo
00:19:53 min
| 5 ore fa
Proteste in Ecuador, scontri con la polizia a QuitoProteste in Ecuador, scontri con la polizia a Quito
mondo
Proteste in Ecuador, scontri con la polizia a Quito
00:01:00 min
| 6 ore fa
ERROR! Brasile, Usa promettono reazione dopo dura condanna BolsonaroERROR! Brasile, Usa promettono reazione dopo dura condanna Bolsonaro
mondo
Usa promettono reazione dopo dura condanna Bolsonaro
00:02:06 min
| 6 ore fa
Omicidio Charlie Kirk, indagini FBI vicino campus nello UtaOmicidio Charlie Kirk, indagini FBI vicino campus nello Uta
mondo
Omicidio Charlie Kirk, indagini FBI vicino campus nello Utah
00:01:25 min
| 7 ore fa
ERROR! srv g 20 informazioneERROR! srv g 20 informazione
mondo
Forum Fraternità, al via la due giorni di confronti
00:01:38 min
| 55 minuti fa
ERROR! Condanna Bolsonaro, inflitta pena di 27 anni per tento golpe, scontro Brasile-UsaERROR! Condanna Bolsonaro, inflitta pena di 27 anni per tento golpe, scontro Brasile-Usa
mondo
Condanna Bolsonaro, pena di 27 anni per tento golpe
00:02:06 min
| 1 ora fa
Principe Harry a sorpresa a Kiev per visitare soldati feritiPrincipe Harry a sorpresa a Kiev per visitare soldati feriti
mondo
Il principe Harry arriva a Kiev su invito governo ucraino
00:01:00 min
| 2 ore fa
Gaza City, residenti rovistano tra macerie dopo raid IsraeleGaza City, residenti rovistano tra macerie dopo raid Israele
mondo
Gaza City, residenti rovistano tra macerie dopo raid Israele
00:01:00 min
| 2 ore fa
Omicidio Kirk, Trump: "Arrestato presunto assassino, spero in pena di morte"Omicidio Kirk, Trump: "Arrestato presunto assassino, spero in pena di morte"
mondo
Omicidio Kirk, Trump: "Arrestato presunto assassino, spero in pena di morte"
00:00:13 min
| 4 ore fa
Quali sono le armi che l'Italia vende a IsraeleQuali sono le armi che l'Italia vende a Israele
mondo
Quali sono le armi che l'Italia vende a Israele
00:02:38 min
| 4 ore fa
Tajani: "abbiamo sempre avuto la stessa posizione sulla Palestina"Tajani: "abbiamo sempre avuto la stessa posizione sulla Palestina"
mondo
Tajani: "abbiamo sempre avuto la stessa posizione sulla Palestina"
00:00:32 min
| 4 ore fa
Russia e Bielorussia, esercitazione militare nel BalticoRussia e Bielorussia, esercitazione militare nel Baltico
mondo
Russia e Bielorussia, esercitazione militare nel Baltico
00:01:00 min
| 4 ore fa
Droni russi, Tusk: non è stato un errore, lo sappiamoDroni russi, Tusk: non è stato un errore, lo sappiamo
mondo
Droni russi, Tusk: non è stato un errore, lo sappiamo
00:19:53 min
| 5 ore fa
Proteste in Ecuador, scontri con la polizia a QuitoProteste in Ecuador, scontri con la polizia a Quito
mondo
Proteste in Ecuador, scontri con la polizia a Quito
00:01:00 min
| 6 ore fa
ERROR! Brasile, Usa promettono reazione dopo dura condanna BolsonaroERROR! Brasile, Usa promettono reazione dopo dura condanna Bolsonaro
mondo
Usa promettono reazione dopo dura condanna Bolsonaro
00:02:06 min
| 6 ore fa
Omicidio Charlie Kirk, indagini FBI vicino campus nello UtaOmicidio Charlie Kirk, indagini FBI vicino campus nello Uta
mondo
Omicidio Charlie Kirk, indagini FBI vicino campus nello Utah
00:01:25 min
| 7 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità