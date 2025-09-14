Omicidio Kirk, Tyler agli amici prima dell'arresto: "è stato un mio sosia"

Lui che con gli amici, nelle ore tra l'attentato e l'arresto, scherzava: "L'assassino è un mio sosia". Lui che conviveva, o forse divideva solo l'appartamento, con un transgender, che ora collabora con le indagini. Lui, Tyler Robinson, che dovrebbe essere formalmente accusato martedì dell'omicidio di Charlie Kirk, anche se gli investigatori ancora non hanno capito il perché. Perché Kirk era troppo di destra o troppo poco di destra, troppo estremista o troppo dialogante. Per ora non esiste una verità, mentre il paese è sempre più spaccato tra chi accusa la diffusione delle armi e chi la violenza politica. "È colpa dei radicali di sinistra" ha detto sicuro Donald Trump, e gli appelli accorati all'unità del governatore dello Utah sono caduti nel vuoto e nella condanna. È caccia a chiunque abbia commentato in maniera negativa la morte assurda del trentunenne. Intanto se ne organizza l'ultimo saluto. Sarà nella sua Arizona, lì dove viveva con moglie e figli, lì dove aveva sede la Turning Point USA ed ora si accumulano fiori e preghiere. Fino a 60.000 persone domenica prossima potranno salutare Kirk e celebrare la sua vita straordinaria e la sua eredità duratura, come si legge sui social dell'organizzazione. Tra loro, con ogni probabilità, anche il presidente Donald J. Trump insieme al segretario di Stato Marco Rubio e forse, nonostante la prassi lo sconsigli, anche il vicepresidente JD Vance. .