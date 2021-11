Omicron, Cooke: pronti al peggio, speriamo per il meglio

Sappiamo che i virus mutano e siamo pronti. Da febbraio dell'anno scorso, abbiamo creato delle linee guida, per permettere alle aziende di adattare rapidamente i vaccini, se ciò sarà necessario e credo che dobbiamo essere molto cauti adesso. Non sappiamo ancora se questo è necessario, però abbiamo dei piani che esistono e lavoriamo con i regolatori internazionali, con l'OMS, con il CDC, per garantire che siamo pronti al peggio, anche se continuiamo ovviamente a sperare per il meglio e devo anche sottolineare, che abbiamo molti più strumenti per lottare adesso contro questa pandemia, rispetto all'inverno scorso. I vaccini sono e restano lo strumento chiave. Abbiamo 4 vaccini autorizzati e altri 4 sono oggetto di revisione. Il vaccino di Novavax, potrebbe essere autorizzato nel giro di poche settimane.