Omicron in Usa, Biden spinge su booster

Una campagna d'inverno per tenere aperti e sicuri gli Stati Uniti nonostante il diffondersi di nuove varianti di Coronavirus. Il presidente Biden l'ha annunciato all'indomani della scoperta del primo caso di Omicron riscontrato in America, un tizio di San Francisco appena rientrato dal Sudafrica, ma la mutazione è chiaramente già più diffusa perché nel giro di poche ore è stata isolata anche in Colorado e in Minnesota in una persona che era stata invece solo a New York. Preoccupazione ma niente panico dice Biden il cui piano prevede quindi di spingere sulle vaccinazioni dai bimbi di 5 anni, il 99% delle scuole è aperto alle lezioni in presenza e deve restarlo agli adulti tra i quali la percentuale di immunizzati è oggi del 71,2% solo il 22,8% di loro ha invece ricevuto il cosiddetto booster, fondamentale perché la protezione si abbassa dopo sei mesi e 100 milioni di persone ancora non l'hanno fatto. Sarà quindi ampliata la già capillare rete di centri di vaccinazione e saranno resi gratuiti anche i test domiciliari. A poche settimane dal più trafficato periodo dell'anno si rafforzano, ma non troppo, i requisiti di ingresso dall'estero tutti i viaggiatori in arrivo dalla prossima settimana negli Stati Uniti, senza distinzione di nazionalità o status vaccinale, dovranno presentare all'imbarco un test molecolare o antigenico negativo, effettuato entro le 24ore precedenti la partenza. Esteso fino a metà marzo l'obbligo di mascherina su tutti i mezzi di trasporto e per cercare di contrastare l'insorgere di mutazioni del virus altre 200 milioni di dosi di vaccino saranno esportate nei Paesi più bisognosi, nei prossimi 100 giorni.