Omicron, Oms Europa: in arrivo una tempesta

"Una nuova tempesta sta arrivando sul vecchio continente, con la variante Omicron del Covid che entro poche settimane dominerà in più paesi della regione, spingendo i sistemi sanitari, già sotto pressione, sull'orlo del baratro". Sono toni di estrema gravità quelli utilizzati dal direttore dell'Oms Europa Hans Kluge, che invita ancora una volta la popolazione a fare la terza dose di vaccino, l'arma sicuramente più efficace in nostro possesso per cercare di arginare l'avanzata della variante. Osservato speciale è il Regno Unito, avanti rispetto al resto del continente per quanto riguarda la presenza di Omicron sul proprio territorio. Dopo oltre tre settimane i dati si vanno pian piano consolidando grazie anche un massiccio ricorso a tamponi, circa 10 milioni e mezzo quelli effettuati nell'ultima settimana, quasi un quarto in più dei sette giorni precedenti, e ai sequenziamenti. I contagi sono più del doppio della settimana prima ma i decessi hanno avuto un incremento molto modesto, lo 0,9%. Il dato più atteso è quello sulle ospedalizzazioni, aggiornato a venerdì scorso, più 2,2%. il Regno Unito è corso ai ripari con una massiccia campagna di vaccinazione, oltre la metà della popolazione adulta ha ora ricevuto la terza dose, ha introdotto qualche misura restrittiva ma anche ridotto a 7 giorni il periodo di quarantena per i positivi a fronte di due tamponi, il sesto e il settimo giorno negativi. Nuove misure non vengono comunque escluse dopo Natale e si attendono ulteriori dati. Quanto è accaduto in UK sembra destinato a replicarsi in Francia, dove si prevede che a strettissimo giro il numero di contagi quotidiani salga a 100 mila. In Germania gli esperti non ritengono che le restrizioni messe in campo dal governo siano sufficienti. In Austria verranno applicate nuove restrizioni a partire dal 27 dicembre, come il coprifuoco dalle 22 per bar e ristoranti. In Spagna il premier Pedro Sanchez rassicura, padri e madri potranno festeggiare il Natale con i loro figli, i nonni e le nonne con i loro nipoti e figli. Sul Capodanno però l'incertezza cresce.