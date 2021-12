Oms: in Africa solo 7,5% vaccinati 80% no prima dose

In Africa solo il 7,5% della popolazione è vaccinata. L'80% non ha neanche ricevuto una dose. Le infezioni nel continente africano sono cresciute del 54% nell'ultima settimana. L'OMS denuncia con forza la situazione ed esorta l'Occidente a ritardare le dosi booster per vaccinare tutta l'Africa. Nessuno si salva da solo. Ormai avremmo dovuto capirlo. Il panico generato dalla nuova variante del Coronavirus forse finalmente accenderà i riflettori sul buco nero africano. Omicron arriva da lì, da un continente poco monitorato, spesso dimenticato, con dati scarsi e poco affidabili. Gli unici numeri sicuri sono quelli preoccupanti e drammatici dei vaccini consegnati e delle pochissime immunizzazioni. A oggi, denuncia l'OMS, solo il 7,5% della popolazione ha avuto due dosi, contro quasi il 67% dell'Europa e il 58% degli USA. Il continente ha ricevuto 360 milioni di dosi di vaccino e ne ha somministrate il 59%. Avrebbe bisogno di un miliardo e mezzo di altre dosi. Ospita il 17% della popolazione mondiale ma finora ha avuto accesso solo al 3% delle fiale globali. Oltre 8 milioni e 600 mila i contagi e più di 223 mila i morti. La variante Omicron ha mostrato cosa significa un'Africa non immunizzata per il futuro della pandemia. Il virus corre e proliferano le mutazioni. Unico grande argine al rebus delle varianti sono i vaccini. Molti denunciano il nazionalismo delle dosi. Le nazioni ricche, ricorda l'OMS, stanno erogando più richiami rispetto alle prime dosi somministrate dalle nazioni povere. Il risultato è drammatico. Oltre il 70% dei Paesi africani non ha raggiunto l'obiettivo che l'OMS si era prefissato: arrivare a fine settembre 2021 con il 10% della popolazione vaccinata. Traguardo raggiunto solo da 14 Paesi. Questo perché COVAX, il programma nato per la distribuzione equa dei vaccini ai Paesi più poveri, non è stato in grado di reperire dosi al ritmo necessario. Inoltre la sospensione temporanea dei diritti sui brevetti è ostacolata da molti Paesi occidentali. Il basso tasso vaccinale è il risultato anche di scetticismo tra le persone e di endemiche difficoltà strutturali. Paradosso vuole che, a volte, enormi quantità di vaccini siano rimaste stoccate in giacenza.