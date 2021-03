Oms: coronavirus non sfuggito dal laboratorio di Wuhan

L'OMS ritiene estremamente improbabile l'ipotesi di un incidente di laboratorio. Per dirla in maniera ancora più chiara il virus del Covid-19 non sarebbe sfuggito al laboratorio di Wuhan, avvalorando la tesi del passaggio da animale a uomo, la più accreditata fin dall'inizio. Un gruppo di esperti inviati dall'OMS in Cina ha redatto un rapporto specifico che esclude l'ipotesi che per mesi serpeggiava sotto i numeri della pandemia. Quel che invece viene ritenuto più probabile, appunto, è la trasmissione da animale a uomo. L'animale, come intermediario, viene definito in un range da "probabile" a "molto probabile". L'ipotesi più accreditata sarebbe stata la trasmissione del virus dai pipistrelli all'uomo, attraverso un altro animale ancora. Per quanto riguarda poi la diffusione, il rapporto afferma che gli studi sulla catena di approvvigionamento e dei mercati di Wuhan e altri, non hanno fatto rilevare prove della presenza di animali infetti, ma l'analisi della catena di approvvigionamento ha fornito informazioni utili per studi di monitoraggio mirati, soprattutto nelle regioni limitrofe. Gli esperti invitano poi a non trascurare i prodotti di origine animale provenienti dalle regioni al di fuori del Sud-Est asiatico. Dunque servono altri studi specifici soprattutto per quanto riguarda la diffusione del virus, sull'origine, invece, ormai rimangono pochi dubbi.