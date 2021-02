Oms, dicembre 2019 a wuhan 500% malati dichiarati

Il numero dei contagi in Cina potrebbe essere stato 500 volte più alto di quello comunicato ufficialmente a fine dicembre 2019, mentre non si può affermare con certezza che il virus sia nato in Cina e tanto meno che sia stato frutto di un errore o addirittura creato in laboratorio. Sono le prime dichiarazioni ufficiali raccolte dall'emittente americana Cnn di alcuni componenti della commissione speciale di inchiesta dell'OMS, l'organizzazione mondiale per la sanità, recatasi in Cina per stabilire l'origine del virus. Abbiamo accertato che il virus circolava abbondantemente anche prima di dicembre, ha dichiarato Peter Ben Embarek, capo della delegazione, è probabile che i contagi fossero più di 1000 e non 174 come ci era stato comunicato a fine dicembre, Embarek ha aggiunto che la Commissione non è in grado di stabilire con certezza l'origine del virus, non abbiamo certezze e neanche alte probabilità, ha detto il capo della delegazione dell'OMS, il cui lavoro è stato nei giorni scorsi criticato dalla nuova amministrazione Usa.