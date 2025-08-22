Onu: "A Gaza è carestia". Raid su scuola con sfollati

00:01:56 min
|
2 ore fa

Decine di persone sono state uccise dentro la Striscia di Gaza, oltre 30 solo a Gaza City, epicentro dei bombardamenti israeliani più intensi. Tra le vittime donne e bambini uccisi in un raid contro una scuola usata come rifugio nel quartiere di Sheikh Radwan. A Khan Yunis un drone israeliano ha colpito una tenda di fortuna, causando altre vittime, tra cui minori. Il bilancio di questa guerra supera oramai i 62 mila morti. Il Ministro della Difesa israeliano Israel Katz, ha promesso che senza la liberazione degli ostaggi e il disarmo di Hamas, si apriranno le porte dell'inferno su Gaza City. Intanto le Nazioni Unite lanciano l'allarme, il governatorato di Gaza è ufficialmente in carestia, il livello più alto dell'indice globale di sicurezza alimentare IPC. È la prima volta che una simile emergenza viene dichiarata in Medio Oriente. Inoltre, secondo i dati, il 90% dei terreni coltivati è stato distrutto. Un disastro creato dall'uomo, un fallimento dell'umanità, denuncia il Segretario Generale dell'ONU, Antonio Guterres, ricordando che Israele come potenza occupante ha l'obbligo legale di garantire cibo e medicine. Durissima la replica di Tel Aviv che bolla il rapporto come menzogna basata su propaganda di Hamas. Netanyahu rivendica di aver fatto entrare oltre due milioni di tonnellate di aiuti e accusa Hamas di sottrarre parte delle forniture per alimentare la propria macchina bellica. Ma una ricerca indipendente del centro studi Forensic Architecture conclude che non ci sono prove a sostegno di questa tesi. Una conclusione già condivisa da Nazioni Unite e dall'Agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale. Hamas, dal canto suo, definisce la dichiarazione ONU importante ma tardiva, denunciando un genocidio sistematico in corso a Gaza. .

