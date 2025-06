Onu: indagine indipendente su strage distribuzione aiuti

Khan Younis 02/06, la famiglia Wafi piange la morte di Uss 37 anni e 6 figlie. È tra gli oltre 30 palestinesi morti durante la distribuzione di cibo da parte della Gaza Humanitarian Foundation. L'agenzia umanitaria con sede negli Stati Uniti appena costituita, unica autorizzata da Israele ad entrare nella striscia e portare aiuti alimentari ai civili ormai ridotti alla fame. Hussam era andato per la farina, ormai introvabile dice il fratello, è un martire. Oltre 30 palestinesi sono stati uccisi e quasi 170 sono rimasti feriti domenica 01/06 vicino ad un punto di distribuzione alimentare, dice il ministero della Salute di Gaza. Testimoni riferiscono che i soldati israeliani hanno aperto il fuoco sulle persone, mentre cercavano di raccoglie togliere gli aiuti. Israele, mentre conferma l'incremento dell'offensiva di terra su Gaza, nega categoricamente ogni coinvolgimento nella strage degli aiuti. Assicura che nelle ultime 24 ore la distribuzione è avvenuta senza incidenti, ma la condanna internazionale è unanime. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, chiede un'indagine immediata e indipendente e ribadisce Israele ha chiari obblighi ai sensi del diritto internazionale umanitario di fare accedere e facilitare la distribuzione degli aiuti, l'ONU deve poter operare in sicurezza, richieste che non trovano strada sicura ormai da mesi, mentre la striscia sembra un cimitello a cielo aperto. Un'intera famiglia, 14 persone sono morte, colpite nel bombardamento della loro casa, sei erano bambini. .