Un opossum ha rischiato di essere segato in due quando il tronco, nel quale viveva, è stato tagliato in diversi pezzi in una segheria in Tasmania. "Questo è un oppossum, è stato proprio fortunato" si sente nel video dire a Garrick Cameron, l'agricoltore che stava tagliando il tronco in più pezzi. Credit: Garrick Cameron via Storyful.