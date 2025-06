Due orsi bruni europei, Lucy e Mish, sono fuggiti dal loro recinto in un parco naturale del Devon, nel Regno Unito. Durante la fuga, hanno trovato e divorato una scorta di miele sufficiente per una settimana, per poi addormentarsi. Il parco ha precisato che non c'è mai stato pericolo per il pubblico, subito messo al sicuro, e che l’episodio è avvenuto a causa di un errore operativo che ha permesso agli orsi di accedere a un’area riservata allo staff.