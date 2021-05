Un orso bruno si lancia in un telo tenuto da un gruppo di soccorritori presso Clarion, in Pennsylvania. I vigili del fuoco erano intervenuti per recuperare l'orso che era salito su un albero del campo universtario della città della Pennsylvania. L'orso è stato poi rilasciato in un campo a nord della contea di Clarion. Credit: David Cyphert via Storyful.