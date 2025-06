Il 27 giugno almeno nove persone, tra cui bambini e parenti accorsi per salvarli, sono morte nel nord del Pakistan dopo essere state trascinate via dalla piena del fiume Swat. La famiglia, in visita turistica nella valle, stava facendo colazione vicino all’acqua quando il fiume, gonfiato dalle piogge monsoniche, ha improvvisamente straripato. Più di 80 soccorritori sono al lavoro per cercare dispersi. Le autorità locali hanno emesso un’allerta per il rischio di altre inondazioni.