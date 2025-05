Il 7 maggio missili indiani hanno distrutto un complesso a Muridke, in Pakistan, ritenuto legato a un gruppo militante. L’attacco è avvenuto in risposta alla strage di turisti indiani avvenuta in Kashmir ad aprile. Nuovi scontri tra India e Pakistan hanno causato decine di vittime e feriti lungo la linea di confine. Islamabad promette ritorsioni per quella che definisce una grave violazione della sovranità.