Venerdì 4 luglio a Karachi, in Pakistan, un edificio residenziale è crollato nel quartiere Lyari. Il bilancio è di oltre 10 vittime e i soccorritori continuano a scavare tra le macerie. Squadre di emergenza con escavatori hanno lavorato per liberare l’area, mentre almeno sei feriti sono stati trasportati in ospedale. L’edificio era stato dichiarato inagibile dalle autorità, ma alcune famiglie vi abitavano ancora.