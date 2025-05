Pakistan lancia contrattacco contro India

Il lancio simbolico di un missile da parte del Pakistan è il più chiaro messaggio di guerra all'India. L'operazione Muro di piombo è iniziata con una citazione del Corano. Il Ministro della Difesa Khawaja Asif ha affermato che il paese è preparato ad avanzare verso un prossimo livello del conflitto, seppure rimanendo aperto a una de-escalation. Le ostilità hanno causato la morte di decine di persone da entrambe le parti. Dai paesi in guerra arrivano le conferme degli attacchi reciproci. L'India ha colpito alcune basi militari pakistane, lunga vita all'esercito, cantano i civili a Nur Khan, a circa 10 km dalla capitale Islamabad. Il Pakistan ha bombardato l'aeroporto di Jammu nel Kashmir governato dall'India, diverse le vittime. Abbiamo vendicato morti innocenti, ha commentato il premier di Islamabad. Nella regione gli abitanti terrorizzati testimoniano la distruzione delle loro abitazioni. Il Ministro della Difesa pakistano lancia un avvertimento. Una guerra tra due potenze nucleari non rimarrà limitata a questa regione e dovrebbe essere una preoccupazione per il mondo intero, le sue parole. Il segretario di Stato americano, Marco Rubio, ha invitato i due paesi a ristabilire la comunicazione per ridurre l'escalation, così come la Cina, che chiede con fermezza di dare priorità alla pace e alla stabilità. .