Pakistan, le inondazioni nel distretto di Narowal, in Punjab

Secondo le autorità sono circa 210mila le persone evacuate dalle aree del Punjab colpite dalle inondazioni. Il tenente generale Inam Haider, Presidente dell'Autorità Nazionale per la Gestione dei Disastri (NDMA) del Pakistan, ha dichiarato il monsone di quest’anno ha causato finora oltre 800 morti e 1000 feriti in tutto il paese. Il Dipartimento Meteorologico del Paese ha avvertito che sono previste ulteriori precipitazioni nei prossimi giorni. Le immagini mostrano la situazione nel distretto di Narowal, in Punjab. .