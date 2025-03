In Pakistan i combattenti del Baloch Liberation Army hanno preso in ostaggio i passeggeri di un treno vicino alla città di Mashkaf. I miliziani hanno fatto saltare in aria i binari e lanciato razzi contro le carrozze. Secondo le autorità circa 190 passeggeri sono stati tratti in salvo, mentre il Baloch Liberation Army ha reso noto di averne uccisi almeno 50.