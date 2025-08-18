Palestina, preparativi dell'offensiva di Israele su Gaza

Il 18 agosto 2025 soldati e carri armati israeliani sono stati visti al confine con Gaza mentre il governo prepara un’operazione terrestre su Gaza City. La decisione ha scatenato proteste in Israele e nuove pressioni internazionali per un cessate il fuoco. Migliaia di famiglie palestinesi hanno iniziato a lasciare le aree orientali della città sotto bombardamenti. Intanto, mediatori egiziani e qatarioti tentano un’ultima mediazione con Hamas per una tregua di 60 giorni e la liberazione di parte degli ostaggi.

