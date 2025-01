Panama, nel 2024 sono calati i migranti verso gli USA

Nel 2024, oltre 300mila migranti hanno attraversato il Darien Gap per raggiungere Panama, il 41% in meno rispetto al numero record dell’anno precedente, ha dichiarato giovedì 2 gennaio il presidente panamense Jose Raul Mulino. Il pericoloso passaggio nella giungla collega la Colombia a Panama ed è diventato una rotta sempre più utilizzata per dirigersi verso gli Stati Uniti. Mulino, in carica dal luglio scorso, ha adottato una linea più rigida sull’immigrazione, con l’installazione di recinzioni, multe e voli finanziati dagli USA per deportare migranti. Il 69% di coloro che hanno attraversato nel 2024 erano venezuelani, in fuga dalla crisi economica del loro Paese.