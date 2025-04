Papa, Card. Mackrikas: la sua tomba fu indicata da Maria

Ho chiesto al Papa se ha pensato di avere la sua tomba in questa basilica perché è così legato all'immagine della Salus Popoli Romani e alla devozione mariana. In quel momento, era il 13 maggio 2022, in quel momento lui ha detto di no perché, dice, i Papi devono essere sepolti nella Basilica di San Pietro. Ma dopo una settimana, il 20 maggio, mi ha chiamato a Santa Marta e ha detto queste parole, ha detto: la Madonna mi ha detto preparati la tomba. E lui ha aggiunto: io sono felice che la Madonna non si è dimenticata di me. .