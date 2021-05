Papa: "Cristiani nel mio cuore, uniti nella fede"

Nella Basilica di San Pietro Papa Francesco insieme a 30 Cardinali, 24 Vescovi e 6 Canonici, celebra la messa di Pentecoste. Un momento fondamentale in cui si celebra la discesa dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli riuniti insieme nel Cenacolo. Una domenica in cui il Santo Padre ripete: abitiamo il presente, cerchiamo l'insieme non il singolo, facciamo unità non uniformità. "Cerchiamo l'insieme, il nemico vuole che la diversità si trasformi in opposizione e per questo le fa divenire ideologie". Regina Coeli poi, fedeli in piazza, in numero contenuto ma la piazza si anima sempre di più. Lo Spirito Santo è unità, è un vento forte e libero che unisce. L'unione torna nelle parole, ancora una volta, del Santo Padre. "Nella Chiesa ci sono dei gruppetti che cercano sempre la divisione, staccarsi dagli altri. Questo non è lo Spirito di Dio. Lo Spirito di Dio è armonia e unità". Prega poi per la Colombia, la Cina e saluta i presenti in piazza, i ragazzi del movimento dei focolari. "Sono rumorosi questi focolari, eh!".