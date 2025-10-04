Papa firma l’esortazione apostolica “Dilexi te”

Firma la sua prima esortazione apostolica Papa Leone XIV lo fa nella biblioteca privata del palazzo apostolico, alla presenza di monsignor Parra, sostituto per gli affari generali della segreteria di Stato. Dilexit te verrà presentata il 09/10, ma qualche riflessione sui temi si può già fare. Ti ho amato è il titolo del documento e avrebbe, secondo quanto si apprende, i poveri come tema centrale. Sarebbe un lavoro avviato da Papa Francesco e proprio in omaggio a questa continuità, l'esortazione prende questo titolo dopo la Dilexit nos di Bergoglio di fine 2024, l'ultimo suo documento magisteriale. La centralità dei poveri filo rosso del pontificato di Francesco, è stata messa in evidenza più volte da Papa Leone in questi primi mesi di pontificato. Ci si potrebbe però attendere anche qualche passaggio sulle guerre, fulcro delle attenzioni di Papa Prevost, e sull'emergenza climatica, cause di povertà e ingiustizie sociali. In questi mesi Papa Leone ha sottolineato spesso l'attenzione ai poveri in diverse occasioni, anche nel corso della canonizzazione di Piergiorgio Frassati e Carlo Acutis, il 07/09 scorso, o nella messa con gli operatori e gli assistiti della Caritas della diocesi di Albano lo scorso agosto, quando ha incoraggiato a non distinguere tra chi assiste e chi assiste. ognuno ha detto è un dono per gli altri. Significativo anche il fatto che la firma del documento sia avvenuta nel giorno della festa di San Francesco di Assisi, dal momento che appunto l'esortazione era in preparazione negli ultimi mesi del pontificato di Bergoglio. .

