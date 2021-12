Questo cambiamento epocale ha reso obsolete le cornici interpretative del passato che non sono più utili per comprendere il presente. Si tratta di progettare nuovi modelli di pensiero per definire soluzioni alle urgenze che siamo chiamati ad affrontare: da quelle ambientali a quelle economiche, da quelle sociali a quelle demografiche. Noi non possiamo andare avanti con le categorie dell'illuminismo. Ci vuole un pensiero nuovo, creativo.