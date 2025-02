Papa Francesco, ancora un ulteriore leggero miglioramento

Ancora un piccolo passo avanti, nelle ultime 24 ore c'è stato un ulteriore lieve miglioramento. Dalla sua stanza al decimo piano del Policlinico Gemelli di Roma. Papa Francesco resiste e combatte. Anche gli ultimi esami del sangue segnano una ripresa sullo stesso solco di quelli fatti martedì. La TAC al torace ha evidenziato una normale evoluzione del quadro fisiologico polmonare. Tra le notizie più attese c'è, quella che riguarda la lieve insufficienza renale è rientrata. Continuano la fisioterapia respiratoria e l'ossigenoterapia ad alti flussi. Ma per il secondo giorno di seguito Bergoglio non ha avuto nuove crisi asmatiche. Papa Francesco ha ripreso il suo lavoro, ha firmato alcune nomine. Tra queste quella di suor Raffaella Petrini, che da marzo sarà la Governatrice dello Stato della Città del Vaticano, è la seconda nomina di vertici di una donna nell' Organigramma Vaticano voluta fortemente dal Pontefice. La Sala Stampa Vaticana ha diramato il testo della catechesi che Bergoglio aveva preparato per l'udienza del mercoledì. Un passaggio significativo e tratto dal Cantico di Simeone: "Ora lascia o signore, che io vada in pace". Il testo precisa il Vaticano era stato scritto dal Pontefice prima del ricovero in ospedale e non va frainteso. Dal suo arrivo al Gemelli sono passate quasi due settimane. L'attenzione mediatica rimane sempre molto alta. La degenza non sarà breve perché considerata la complessità del quadro clinico, la prognosi resta riservata. .